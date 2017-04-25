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Saldırı hazırlığındaki teröristlerin bulunduğu mağara imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak kırsalında saldırı hazırlığı içinde olan terör örgütü mensuplarının bulunduğu mağaranın, düzenlenen hava harekatıyla tam isabetle imha edildiğini bildirdi.

Dünya / 25 Nisan 2017 Salı 23:27
Saldırı hazırlığındaki teröristlerin bulunduğu mağara imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamada, “Bu gece 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı operasyon icra edilen unsurlarca, Şırnak kırsalında mağara içinde yerleri tespit edilen ve saldırı hazırlığı içinde olan silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist unsurlara, 21.05-21.20 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca hava harekatı düzenlenmiştir. Hedef tam isabetle imha edilmiştir” denildi. Kaynak : İHA

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