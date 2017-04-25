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ÖSYM'den 4 sınav için ek süre

ÖSYM Başkanı Demir, "Başvuru tarihleri sona eren LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylar için bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız" dedi.

Eğitim / 25 Nisan 2017 Salı 17:27
ÖSYM'den 4 sınav için ek süre

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız."
Kaynak : AA

İnternet BankacılığıÖğretmenlikSınav TakvimiAdalet Bakanlığı


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