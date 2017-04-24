Marine Le Pen Parti liderliğine ara veriyor

Fransa devlet kanalı France 2'nin akşam haberine konuk olan aşırı sağ Milli Cephe'nin (FN) cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, ikinci turun ilk günlerinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Le Pen, Cumhuriyetçilerin (LR) Macron'a desteğini eleştirerek, partisinin başkanlığına ara vereceğini açıkladı.



'Parti başkanlığıma ara veriyorum, artık sadece cumhurbaşkanı adayıyım' diyen Le Pen, Fransızların birliğini sağlamak istediğini dile getirdi. Le Pen, parti etiketinden ayrılmanın yeni seçmenlere ulaşmayı sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.



Kaynak : İHA