Liselerde siber güvenlik dersleri için kritik hamle

Siber saldırılara karşı hazırlıklı olmak, Türkiye'ye yönelik tehditlerin önüne geçmek amacıyla 'siber ordu' projesi gündeme gelmiş, bu kapsamda Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF) da, geçtiğimiz günlerde 5 derneğin birleşmesiyle kurulduğunu resmen açıklamıştı. Bir çok projeyi hayata geçirmek isteyen federasyon, kısa bir süre içerisinde atağa geçerek önemli bir çalışma başlattı. Federasyon yetkilileri, projeleri kapsamında da liselerde siber güvenlik derslerinin seçmeli ders olarak okutulması için bir dosya hazırladı. Her ayrıntıyı düşünen federasyon, dosyada öğrencilere siber güvenlik dersinde müfredat olarak okutulması gereken konuların içeriği hakkında da bilgiler paylaştı.



Öğretmen ihtiyacı nasıl karşılanacak?



Her ayrıntıyı düşünen federasyon, derslerin bilgisayar veya bilişim öğretmenleri vasıtasıyla verilebileceğini de düşündü. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bu konuda önümüzdeki günlerde bir dosya sunacaklarını anlatan Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF) Başkanı M. Taha Gergerlioğlu, öğretmenlerin eğitimi konusunda da federasyon olarak sorumluluk alabileceklerini bildirdi. Gergerlioğlu, siber güvenliğin önemine dikkat çekerek, bu konuda kısa sürede atılacak bir adımın ülkenin menfaatleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Gergerlioğlu, derslerin siber ordu projesine de katkı sağlayacağını dile getirerek, 'Biz siber güvenlik konusunda kısa sürede önemli adımlar atmayı planlıyoruz. Bu konuda bir dosyamızı hazırladık. Bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlerinde eğitimlerine talibiz' dedi.



144 saat eğitim planlanıyor



Eğitimden Sorumlu Federasyon Başkan Yardımcısı S. Atalay Keleştemur'da, eğitimleri 144 saat olarak tasarladıklarını ve pilot olarak 20 kişilik bir ekibe uygulanan bu eğitimde çok ciddi başarılar sağladıklarını söyledi.



Son günlerde Almanya ve İngiltere'nin siber ordu noktasındaki attıkları adımların Türkiye'de de hızlı şekilde atılması gerektiğini ifade eden Keleştemur, Türkiye'nin bu noktada gücü olduğuna da vurgu yaptı.



Federasyon Genel Sekreteri Vahap Eren ise siber güvenlik derslerinin çok ciddi bir konu olduğunu anlatarak, sistemli bir yapı kurulması gerektiğini söyledi.



MEB'de görevli bilişim öğretmenlerinin siber güvenlik konusunda yetiştirilmesi, öğrencilerden maksimum fayda alınması noktasında çok önemli olduğunu dile getiren Eren, hazırlanan müfredatın uygulanabilirliği noktasında öğretmenlerin de sınıflandırılması gerektiğini kaydetti.



Kaynak : İHA