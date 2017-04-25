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Latif Şimşek yazdı: Kılıçdaroğlu'nu kim gönderecek?

Usta gazeteci Latif Şimşek, son köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu kimin göndereceğine yanıt ararken Fikri Sağlar ve Muharrem İnce'nin var gücüyle Olağanüstü Kurultay için bastıracağını yazdı.

Siyaset / 25 Nisan 2017 Salı 15:27
Latif Şimşek yazdı: Kılıçdaroğlu'nu kim gönderecek?

'Baykal'dan umudunu kesenler CHP'de boş durmuyor ve durmayacak gibi görünüyor.' Bu sözler usta gazeteci Latif Şimşek'e ait. Şimşek, 'Kılıçdaroğlu'nu kim gönderecek?' başlıklı yazısında CHP'deki son durumu kaleme aldı.

Fikri Sağlar'ın son Parti Meclisi toplantısında CHP liderini hedef aldığını aktaran Şimşek, Sağlar'la birlikte Muharrem İnce'nin de Olağanüstü Kurultay için bastıracağını yazdı.

Şimşek'e göre Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallayan bir diğer isim ise İlhan Kesici. Kesici de Kılıçdaroğlu'na bayrak kaldırıyor gibi görünmeyecek ama eğer genel başkanlık yarışı olursa “beni de unutmayın” mesajı verecek.

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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