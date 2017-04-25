USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : Iraklı Kürtler'den PKK açıklaması!..

Karikatürist Turhan'ın sergisi Hartum'da açıldı

'Sükût çizginin mürekkebidir' adlı sergi, Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde Sudanlıların beğenisine sunuldu.

Kültür-Sanat / 25 Nisan 2017 Salı 11:41
Karikatürist Turhan'ın sergisi Hartum'da açıldı

Karikatürist ve illüstratör Osman Turhan'ın 'Sükût çizginin mürekkebidir' adlı sergisi, Sudan'ın başkenti Hartum'da açıldı.

Türkiye ve dünya gündemini çizgileriyle yansıtan Turhan'ın onlarca eseri, Hartum Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde açılan sergide Sudanlıların beğenisine sunuldu.

Enstitü Müdürü Feyzullah Bahçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Sanat mesajdır. Osman Turhan'ın çizimleri de siyasi, kültürel ve sosyal gerçekliği yansıtmaktadır. Her bir kare değerli mesaj içermekte ve insanı derin düşüncelere götürmektedir.' dedi.

Bahçi, Hartum'daki enstitüde ilk kez böyle bir sergi açıldığını ve bu tür etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.

Sergiye büyük ilgi gösteren Sudanlılar, Turhan'ın karikatürlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Sudanlı Hasan Muhammed, çizimlerin insanların yaşadığı duyguları çok güzel ifade ettiğini, bunun yanı sıra İslam'ın hoşgörü ruhunu yansıttığını belirterek memnuniyetini dile getirdi.

'Sükût çizginin mürekkebidir' adlı sergi, 30 Nisan'a kadar Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde ziyarete açık olacak. Kaynak : AA

İslamYunus EmreSudanKarikatürist


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı