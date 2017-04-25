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Kapıkule'de ön beyan uygulaması başlıyor

Türkiye gümrük kapılarından yabancı plakalı özel araçlarıyla giriş yapacak yolcuların gümrük kayıt işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için ‘özel taşıtlar ön beyan uygulaması’ başlıyor.

Teknoloji / 25 Nisan 2017 Salı 13:15
Kapıkule'de ön beyan uygulaması başlıyor

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Türkiye'deki kara sınır kapılarından yabancı plakalı özel araçlarıyla giriş yapacak yolcuların gümrük kayıt işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmeleri için ‘özel taşıtlar ön beyan uygulaması' başlanılacağı bildirildi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 'Bu uygulama sayesinde, özellikle gurbetçilerimiz, Türkiye gümrüğüne gelmeden önce cep telefonu, bilgisayar veya tabletle araç sahibinin pasaportu, ruhsatı ve sigorta bilgilerini sisteme girerek kendi kayıt işlemlerini kendileri yapmaları halinde, normalde 3-4 dakikada gümrük memurları tarafından yapılan işlemlere gerek kalmayacağından yaklaşık 15-30 saniyede yapılacak kontrolle gümrük kayıt işlemi tamamlanabilecektir' denildi.

'Ön beyan' yaparak gümrük kapılarına gelecek olanların ön beyan yapmadan gelenleri beklememesi için Kapıkule'de ayrı peronlar açılacağı ve ihtiyaca göre peron sayıları artırılacağı ve diğer kapılarda da peronlar açılacağı belirtildi.

Kaynak : İHA

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