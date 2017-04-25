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Kaçak avcılar 5 ton balıkla yakalandı

Osmaniye'de Aslantaş Baraj Gölü'nden kaçak yollarla avladıkları 5 ton balıkla yakalanan 2 kişiye para cezası verildi.

3. Sayfa / 25 Nisan 2017 Salı 16:50
Kaçak avcılar 5 ton balıkla yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Aslantaş Baraj Gölü'nden kaçak yollarla avladıkları 5 ton gümüş balığının kamyonla sevkıyatını yapan iki kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Bahadırlı köyünde Ali K. idaresindeki 31 AUL 48 plakalı kapalı kasa kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, toplam 5 ton ağırlığındaki 500 kasa gümüş balığı ele geçirildi.

Barajda yasa dışı avlandığı belirlenen sürücü ile beraberindeki Celalettin Ü'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten bin 155'er lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 5 ton gümüş balığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Kaynak : AA

Su ÜrünleriBaraj GölüHayvancılıkPara CezasıJandarma


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