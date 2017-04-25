USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : Iraklı Kürtler'den PKK açıklaması!..

'Hoca Nasreddin' sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi, Kayserili çocuklarla buluşturduğu birbirinden güzel çocuk oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Türk mizahı denince akla gelen ilk kişi olan Nasreddin Hoca, Şehir Tiyatrosu’nda sahneye taşındı.

Kültür-Sanat / 25 Nisan 2017 Salı 12:58
'Hoca Nasreddin' sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri “Hoca Nasreddin” adlı çocuk oyunu ile devam etti.

Kayserili çocuklar, Türk tarihinin en önemli şahsiyetlerinden olan Nasreddin Hoca'yı bir kez daha tanıma fırsatı buldu.

Elvan Korkut'un oyunlaştırdığı Hoca Nasreddin adlı oyunu Ece Onur yönetti.

Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunda Nasreddin Hoca'nın fıkralarından örnekler sunuldu. Kaynak : İHA

Büyükşehir BelediyesiÇocuk Oyunu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı