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Hakkarili gençlerden 'sanat sokağı' isteği

Hakkari’deki bir grup genç, Halk Pazarı önünde bulunan boş alanın ‘Sanat Sokağı’ yapılması için ücretsiz konser vermeye başladı.

Kültür-Sanat / 25 Nisan 2017 Salı 10:56
Hakkarili gençlerden 'sanat sokağı' isteği

Çarşı merkezinde bulunan Mukaddes Akar Sokağında toplanan bazı üniversiteli gençler, halka ücretsiz konser vererek ‘Sanat Sokağı' yapılması talebinde bulundular. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte açık alanların yetersiz olduğunu belirten gençler, Halk Pazarının hem çarşıya yakınlığı hem de büyük bir boş alanı olması nedeniyle ışıklandırma yapılarak Sanat Sokağı haline getirilmesini istediler.

Belediyenin burada Sanat Sokağı yapması halinde Ramazan ayında her akşam halka ücretsiz konser vereceklerini belirten gençler, yetkililerin seslerini duymasını istediler. Kaynak : İHA


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