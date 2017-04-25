USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,59 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : Binali Yıldırım Bahçeli'yle görüşecek!..

'Gri liste'deki terörist öldürüldü

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde 'Gri' kategoride yer alan bölücü terör örgütü mensubu Sait Tanıt'ın öldürüldüğü tespit edildi.

3. Sayfa / 25 Nisan 2017 Salı 23:03
'Gri liste'deki terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerince, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde 'Gri' kategoride yer alan bölücü terör örgütü mensubu Sait Tanıt etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensubu Tanıt, yanında iki teröristle öldürüldü.

'Bedran Cudi' kod adlı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Kaynak : AA

Terör ÖrgütüIrakTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

KILIÇDAROĞLU’NU KİM GÖNDERECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı