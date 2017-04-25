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Esed rejimi Türkmendağı'na saldırıyor

Rejim güçlerinin Türkmendağı'na yönelik saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 25 Nisan 2017 Salı 15:38
Esed rejimi Türkmendağı'na saldırıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Kelez, Yamadi ve Sallur köylerini havan ve roketlerle vurdu.

Bayırbucak Türkmenlerinin yaşadığı bölgeye onlarca bombanın düştüğü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Türkmendağı'nın doğusundaki Cebel Ekrad da rejim güçleri tarafından hedef alındı.

Esed'e bağlı birliklerin bu bölgeye düzenlediği hava destekli saldırılarda da 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rejim güçlerinin söz konusu bölgelere yönelik saldırıları aralıklarla sürüyor. Kaynak : AA

RejimLazkiyeSuriye


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