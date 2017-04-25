Esed rejimi Türkmendağı'na saldırıyor

Rejim güçlerinin Türkmendağı'na yönelik saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Kelez, Yamadi ve Sallur köylerini havan ve roketlerle vurdu.
Bayırbucak Türkmenlerinin yaşadığı bölgeye onlarca bombanın düştüğü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan Türkmendağı'nın doğusundaki Cebel Ekrad da rejim güçleri tarafından hedef alındı.
Esed'e bağlı birliklerin bu bölgeye düzenlediği hava destekli saldırılarda da 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Rejim güçlerinin söz konusu bölgelere yönelik saldırıları aralıklarla sürüyor. Kaynak : AA