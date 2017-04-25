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Dışişleri Ermenistan'da Türk bayrağı yakılmasını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Başkenti Erivan’da 1915 olaylarının sözde yıldönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağı yakılmasını olayını lanetledi.

Güncel / 25 Nisan 2017 Salı 08:39
Dışişleri Ermenistan'da Türk bayrağı yakılmasını lanetledi

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 24 Nisan 2017 günü düzenlenen 1915 olayları sözde yıldönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağının yakıldığı yönündeki haberler basına yansımıştır.

Bayrak bir milletin bütün temel değer ve inançlarını, özgürlüğünü sembolize etmektedir. Türk milletinin varoluşuyla bir nevi eş anlamlı kabul edilen bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen söz konusu eylem toplumumuzda büyük infial ve tepkiyle karşılanmıştır. Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eden bayrağımıza atfettiğimiz önem çerçevesinde, bu hain eylemi ve müsebbiplerini şiddetle lanetliyoruz” denildi.

Ermenistan'da Türk bayraklarını yaktılar Kaynak : İHA

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