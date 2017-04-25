Diriliş Ertuğrul izleyicisine kötü haber!

TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, her geçen gün artan aksiyon sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.



Bugüne kadar yayınlanmayan 86. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Kötü haber dizinin resmi Instagram hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Yaşanan yoğun tempo nedeniyle dizinin 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanması gereken 86'ncı bölümün, 3 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacağı açıklandı.



İşte Instagram hesabından yapılan o paylaşım:





