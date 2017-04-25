DEAŞ’lı komutanın yakalanma anı

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinden yapılan açıklamaya göre terör örgütünün Irak'ta Musul dışında kaçacak bir yeri kalmadı.



Bölgeden gelen son görüntülerde ise Irak polisinin bir DEAŞ'lı komutanı yakalama anları görüntülendi. DEAŞ'lı komutan polis tarafından bir evde çıplak halde yakalandı.



KAÇACAK YERLERİ YOK

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Irak Sözcüsü John Dorrian, DEAŞ'ın Musul'dan başka kaçacak bir yerleri kalmadığını belirtti.



John Dorrian, birkaç gün içinde Irak güçlerinin Musul'un batısında saldırıları yoğunlaştırarak, örgütü tamamıyle Musul'dan çıkartacaklarını kaydetti.







BAĞDADİ KAÇIYOR

DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin akibetine ilişkin ise Dorrian şunları söyledi:



“Nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu anda saklanıyor. Bağdadi örgüt mensuplarına ölüne kadar savaşmaları konusunda çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Bağdadi'nin yakalanması ya da öldürülmesi için 25 milyon dolar para ödülü koydu.”







IRAK POLİSİ DEAŞ'LI KOMUTANI YAKALADI

DEAŞ'a karşı Musul'da yürütülen operasyonlarda kentin Eski Şehir bölgesinde El-Jada stadyumu yakınlarında DEAŞ komutanı yakalandı. Irak polisi DEAŞ komutanının yanındaki tüm militanlarını öldürdüklerini açıkladı. Komutanın yakalandığı anlar Irak polisi tarafından paylaşıldı.

