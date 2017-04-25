Danıştay'dan CHP'ye ret

Danıştay, CHP'nin başvurusunu reddetti.



CHP, halk oylaması sonuçlarına yönelik itirazlara ilişkin hukuki aşamaların sonuçlanmasına kadar, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sonuçları kesinleştirmesi işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açmıştı. CHP'nin avukatı Atilla Kart, Danıştaya yaptığı başvuruya ilişkin dilekçeyi daha sonra YSK'ya da sundu.

