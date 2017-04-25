CHP PM toplantısı 7.5 saat sürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan PM toplantısı 7,5 saat sürdü.



Sonrasında bir açıklama yapılmayan toplantıda, ağırlıklı olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçları değerlendirildi.



Kılıçdaroğlu, PM üyelerinden tüm halkı kucaklayıcı üsluplarını sürdürmelerini istedi. CHP'nin halk oylaması sonuçlarına hukuki alanda yaptığı itirazları sonuna kadar sürdüreceği ve tüm seçmenlerin haklarını koruyacağı belirtildi.



Kılıçdaroğlu'nun, toplantıda kurumsal olarak 'sokak eylemlerini' desteklemeyeceklerini ancak bunları izlediklerini söylediği de ifade edildi.



TBMM'den çekilme konusunun gündeme gelmediği toplantıda, 40'a yakın PM üyesi bölgelerindeki sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Parti kulislerinde dolaşan 'MYK'de revizyon yapılacağı' iddialarının da bazı üyelerce dile getirildiği toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi.



- Kurultay talepleri oldu



PM'de bazı üyeler ise olağanüstü kurultay, bu yapılmayacaksa da bir program veya tüzük kurultayı yapılması taleplerini iletti.



Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, tüzük veya program kurultayları için ise 'yapılabilir' dediği kaydedildi.



Üyelerin tüzük kurultayı istemelerindeki nedenin, MYK'nin PM içinden seçimle yapılması olduğu vurgulandı. Mevcut tüzükte MYK üyeleri PM içinden genel başkan tarafından atanıyor.



Bazı PM üyeleri Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun çalışmadığından şikayetçi olduğu ancak Genel Başkanın platformun çalışmalarından memnuniyetini dile getirdiği de öğrenildi.



Öte yandan, PM'ye ilişkin bir sonuç bildirisi yayınlanabileceği açıklandı.



Yine parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'de kapsamlı bir değişikliğe gitmeyeceği ancak yeni genel başkan yardımcılıkları ihdas edebileceği belirtildi.