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CHP'li belediye Albatros Parkı'nı sattı

Ağaç ve Gezi diyerek sokağa inenler, CHP'li belediyenin Büyükçekmece'deki son yeşil alanı satmasına sessiz kaldı.

Güncel / 25 Nisan 2017 Salı 17:29
CHP'li belediye Albatros Parkı'nı sattı

Büyükçekmece'de yaşayan vatandaşların nefes alabildikleri alanlardan biri olan Albatros Parkı, betonlaşmaya karşı verdiği mücadeleyi CHP'li belediye yüzünden kaybetti.

160 MİLYON LİRA
Referandum tartışmaları sürerken; CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından sessiz sedasız ihaleye çıkarılan park, 160 milyon liraya satıldı.

TAKSİTLİ ÖDEME
İhale şartları gereği, bu bedelin yüzde 25'lik kısmı olan 40 milyon lirası tahsil edilecek. Kalan rakam ise ikişer ay vade ve 7 eşit taksitlerle toplam 14 ay içerisinde tahsil edilmiş olacak.

BÜYÜKÇEKMECE'NİN GEZİ'Sİ
Albatros Parkı'nın satılmaması için direnişe geçen vatandaşlar, Diren Büyükçekmece adıyla bir grup kurmuştu. Grup üyeleri, 'Büyükçekmece'nin Gezi Parkı'nı sattırmayacağız.' diyerek günlerce eylem düzenlemişti.






AlbatrosGezi Parkı


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