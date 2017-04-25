Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artarak güne 94.217,43 puanla tarihi rekorla başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 414,62 puanlık artışla tarihi zirve olan 94.217,43 puana çıkarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,57 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 3,36 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile bilişim oldu.



Küresel piyasalarda artan risk iştahı yurt içinde pay piyasasında güçlü alımları beraberinde getirirken, geçen hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,62 kazandıran BIST 100 endeksi, dün 93.802,81 puanla hem tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı hem de kapanış rekorunu kırdı.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları, mart ayı yeni konut satışları, nisan ayı Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.



TL bazında rekorların kırılmasına karşın endeksin dolar bazında hala 26.000 puan ile çok düşük seviyelerde bulunduğunu ifade eden analistler, dolar bazlı tarihi zirve olan 51.070 puan göz önüne alındığında getiri potansiyelinin devam ettiğini vurguladı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde hedefin kısa vadede 95.000, orta vadede ise 100.000 seviyesinin olacağını kaydetti.



Borsada tarihi rekor geldi Kaynak : AA