Benzin ve gazyağına indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 14 kuruş, gazyağına da 16 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar, geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde; benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,36 liradan 5,22 liraya, Ankara'da 5,41 liradan 5,27 liraya, İzmir'de ise 5,39 liradan 5,25 liraya düşecek.



Gazyağının litre fiyatı ise ortalama 3,99 liradan 3,83 liraya inecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.



Kaynak : İHA