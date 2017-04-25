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Bensu Soral, İçerde'ye veda etti

SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'İçerde'nin Melek'i öldü. Karaktere hayat veren Bensu Soral Instagram'dan veda etti...

Televizyon / 25 Nisan 2017 Salı 10:19
Bensu Soral, İçerde'ye veda etti

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor ve Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı 'İçerde' dizisinin son bölümünde, Bensu Soral'ın canlandırdığı 'Melek' karakteri vurularak öldü.

31 hafta boyunca ekranda olan Bensu Soral, izleyicilere Instagram hesabından veda etti. Ekibin fotoğrafını sayfasında paylaşan Soral, altına şu notu düştü:



'Bu meslek bana çok şey öğretti. Öncelikle hep daha iyi olmayı, hep daha ileri gitmeyi, derinleşmeyi, görmediğim ama hep hissettiğim Melek gibi insanlar ile olan koşulsuz sevgiyi... Ve bu sevgiye layık olabilmek adına gücümün, alnımın terince her şeyi yapabilmeyi... Umarım buna layık olabildim. Umarım bundan sonraki tüm işlerimde de layık olabilirim... Başta izleyen ve destek veren tüm izleyicilerimiz olmak üzere; Ay Yapım ailesine ve çok değerli yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma ve ekibimize sonsuz teşekkür saygı ve sevgilerimle...'







Bensu SoralAras Bulut İynemliÇağatay UlusoyÇetin TekindorUğur Yücel


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