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Başbakan Yıldırım'dan AKPM'ye tepki

Başbakan Yıldırım AKPM'nin Türkiye kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Siyaset / 25 Nisan 2017 Salı 19:49
Başbakan Yıldırım'dan AKPM'ye tepki
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Başbakan Binali Yıldırım, AKPM Genel Kurulu'nda alınan Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine ilişkin kararı kınadı

Başbakan Yıldırım, 'HDP'lilerin tavrına şaşırmadım. Türkiye karşıtlığının AKPM'ye yansıması. Siyasi bir karar gerçeklerle örtüşmüyor. 15 Temmuz'u derinlemesine anlamadılar. Gün gelecek kararın yanlışlığını anlayacaklar. Atmamız gereken adımlara karar vereceğiz.'ded.

'AB'ye de kararın yansıması görülecektir.' ifadesini kullanan Başbakan, ' AB, Türkiye konusunda kafa karışıklığını gidermeli. Bazı ülkeler Türkiye birliğe üye olamaz gibi açıklamalar yapıyorlar. Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Biz de soracağız: Ey ahali bu şartlar altında girelim mi, girmeyelim mi? AB işi tek taraflı beyanlarla olmaz. AB, Türkiye konusunda net vizyon ortaya koymalı.' dedi.

SİNCAR'A HAVA HAREKATI
Başbakan Yıldırım, Sincar'a düzenlenen hava operasyonuyla ilgili olarak, 'Terörle amansız mücadele sürüyor. Tehditi yerinde bertaraf için adımlar atarız. Suriye ve Irak'ta 70 terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasında bulundu.

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