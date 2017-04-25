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Altın alacaklar dikkat

Yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları geriledi. Ons altın 1273 liradan, çeyrek altın ise 240 liradan işlem görüyor.

Ekonomi / 25 Nisan 2017 Salı 09:31
Altın alacaklar dikkat

Altın fiyatları Fransa seçimleri sonrası üst üste ikinci gün düşüş yaşarken, yatırımcıların riskli varlıklara yeniden yönelmesi bu düşüşlerde etkili oldu. Altındaki kayıplar jeopolitik gerginliğin güvenli liman varlıklara hâlâ destek sağlamasıyla sınırlı kaldı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşerek 1,273.50 dolardan işlem gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,05 yükselişle 146 liradan alıcı bulurken; çeyrek altın 240 liradan, cumhuriyet altını ise 990 liradan alıcı buldu.

FransaÇeyrek AltınCumhuriyet Altını


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