Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' Kocadere köyündeki kamp ile başladı.



Geceyi burada geçiren yaklaşık 5 bin kişi, Türk Kızılay'ı ile Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığının, 57'inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbasını içrek güne başladı.



Organizasyondan son derece memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, bu tip etkinliklerin, milli bilincin oluşmasında önemli rol oynadığını söylediler.



Kılınan sabah namazının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Vali Orhan Tavlı, askeri yetkililer, üniversite öğrencileri ve izciler, yürüyüş için yola çıktı. 25 Nisan 1915 sabahı 57. Alayın yürüdüğü yoldan, bu kez etkinliğe katılanlar geçti. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1.5 saat sonra Conkbayırı'nda sona erdi.







Yürüyüşün sonunca bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, '57 Alay vefa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Burada 102 sene önce, 1915'te ecdadımızın hayatını hiçe sayarak, ortaya koymuş olduğu mücadeleyi, ülkemizin geleceği, mukaddes değerlerimizin korunması için tabiri caizse 7 düvelin bir araya gelip üstümüze çullandığı zamanlar buna karşı duran, ülkemizin milletimizin ve o zamanki tüm coğrafyanın her yerinden, her bir köşesinden gelip burada şehit olan aziz ecdadımızın anısına burada gençlerimizle beraber yürüdük. Geçmişten aldığımız gücün bizi nasıl geleceğe götürdüğünü buradaki tüm gençlerimiz hissettiler. Özellikle 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden hainlerin karşısında dik duran gençlerimiz, bir kere daha burada tüm milletten beraberce krşı durduğumuz o darbe girişimini tarihe gömen bu aziz milletin evlatları burada ecdadının ortaya koymuş olduğu fedakarlığı da yaşamış oldu' dedi.



Kaynak : İHA