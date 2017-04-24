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Yasin Börü'nün babası kararın ardından konuştu: İnsanın içi ferahladı

Yasin Börü'nün babası Fikri Börü: 'Azmettiriciler de cezaya çarptırılsaydı daha güzel olurdu. Ama az çok yine de insanın içi ferahladı' Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz: 'Bu akşam kalbim yerine geldi'

3. Sayfa / 24 Nisan 2017 Pazartesi 21:40
Yasin Börü'nün babası kararın ardından konuştu: İnsanın içi ferahladı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde öldürülen Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, oğlu ve üç arkadaşının öldürülmesine ilişkin davada verilen kararı değerlendirirken, 'Azmettiriciler de cezaya çarptırılsaydı daha güzel olurdu ama az çok yine de insanın içi ferahladı.' dedi.

Fikri Börü, AA'ya yaptığı açıklamada, 16 duruşmadır mahkemeye gelip gittiklerini belirterek, 'Bize de yazıktı. Üçüncü, dördüncü mahkemede cezalandırılmaları gerekiyordu. Azmettiriciler de cezaya çarptırılsaydı daha güzel olurdu. Milletin çocuklarına sebep olanlar zaten onlardır. Ama az çok yine de insanın içi ferahladı. Gitsinler cezaevinde cezalarını çeksinler.' ifadesini kullandı.

Olaylar sırasında öldürülen Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise iki yıldır çok zahmet çektiklerini ancak sanıkların cezalandırılmasıyla içlerine biraz su serpildiğini bildirdi.

Gökguz, 'İnan ki sanık avukatları konuşunca kalbim duruyordu. Fakat bu akşam kalbim yerine geldi. Allah razı olsun, basın davanın peşini bırakmadı, Müslümanlar elhamdülillah destek oldu. Mahkeme bir karar verdi. Adalet yerini tam bulmadı ama yine de iyidir.' diye konuştu. Yasin Börü davasında kararı çıktı Kaynak : AA

Sanık AvukatlarıYasin BörüKobaniMüslümanlarDiyarbakır


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