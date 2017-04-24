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Yasin Börü davasında kararı çıktı

Yasin Börü ve üç arkadaşının davasında karar çıktı. 41 sanıktan 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 24 Nisan 2017 Pazartesi 19:57
Yasin Börü davasında kararı çıktı

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylar sırasında öldürülen Yasin Börü davasının 16. duruşmasında karar açıklandı.

Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili yargılanan 41 kişiden 16'sı 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin Börü


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