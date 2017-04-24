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Trump 'soykırım' demedi

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk 24 Nisan mesajında 1915 olayları için 'Soykırım' demedi. Trump, 'Büyük felaket' anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı.

Dünya / 24 Nisan 2017 Pazartesi 17:59
Trump 'soykırım' demedi

Her 24 Nisan'da 1915 olaylarını hatırlatan bir açıklama yapan Beyaz Saray'ın bu yılki mesajı da merakla bekleniyordu.

24 Nisan öncesinde, Temsilciler Meclisi'nde görev alan 80'den fazla üyenin Donald Trump'a bir mektup yazdığı ve olayları 'soykırım' olarak tanımasını talep ettiği belirtilmişti.

İmzacıları arasında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyelerin bulunduğu mektupta Trump'a, 1981'de 'soykırım' kelimesini kullanan ABD Başkanı Ronald Reagan hatırlatılmış ve ABD'nin soykırım iddiasını resmen tanıması istenmişti.

Trump'tan önce Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğunun sahibi olan Barack Obama, görev yaptığı 8 yıl boyunca 'soykırım' sözcüğünü kullanmamıştı.

Trump da selefi Obama gibi 'Meds Yeghern' ifadesini tercih etti.

1915 OlaylarıAbd BaşkanıDonald Trump


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