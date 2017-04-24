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Survivor'da her gün namaz kılan yarışmacı kim?

Survivor 2017 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ogeday ile Volkan'ın yaptığı sohbet bir gerçeği de ortaya çıkardı...

Televizyon / 24 Nisan 2017 Pazartesi 15:43
Survivor'da her gün namaz kılan yarışmacı kim?

Survivor 2017 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında kıyasıya rakabet devam ediyor.

Birleşme Partisi'nin ardından adaların da birleşmesiyle heyecan daha da arttı.

Survivor yarışmasında gönüllüler takımında başarılı performans sergileyen Volkan'ın söyledikleri de bir gerçeği ortaya çıkardı.

Gönüllüler Takımı'nda yer alan arkadaşı Ogeday ile soru cevap yapan Volkan, 'Ben her gün ne yapıyorum?' diye sordu.

Bu soruya Ogeday, 'namaz kılıyorsun' cevabını verdi.


Survivor


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