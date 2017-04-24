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Rusya'da bir okulda patlama!

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bulunan bir okulda, öğrencilerden birinin okula getirdiği el bombası patladı.

Dünya / 24 Nisan 2017 Pazartesi 16:59
Rusya'da bir okulda patlama!

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir okulda patlama meydana geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, patlamaya öğrencilerden birinin okula getirdiği el bombası neden oldu.

El bombasının okulun bilgisayar laboratuvarında patlaması sonucunda 1 öğrenci hayatını kaybederken, 11 öğrencinin de yaralandığı belirtildi. Yaralanan öğrencilerden 3'ü ise yoğun bakımda.

Olayın ardından okula el bombası getiren 8. sınıf öğrencisinin gözaltına alındığı belirtildi.

El BombasıRusya


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