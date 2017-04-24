'Organik' etiketi olan her ürüne aldanmayın

İngiltere'de Soil Association'ın yaptığı pazar araştırması, organik ürünlerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.



Araştırmaya göre sağlık ve güzellik ürünlerinin üzerinde yer alan 'organik' ibaresi, katılımcıların yüzde 76'sı tarafından kafa karıştırıcı ve anlamsız olarak nitelendirilirken, tüketiciler kendilerini kandırılmış hissediyor.



İngiltere'de organik sağlık ve güzellik ürünlerinin satışı 2016 yılında yüzde 20 artarak 61.2 milyon sterlinlik bir hacim yarattı. Ancak araştırmaya yapan birlik, 'organik' ürünleri pazara süren endüstrinin çevre dostu formüller üretmek ya da insan vücuduna zarar vermeyen, toksinsiz ürünler için para harcamadığına dikkat çekti.



Mevzuat eksikliği nedeniyle bazı şirketler gönüllü ve bağımsız olarak 'organik' tabiri için belirli standartlar kullansa da, Araştırmayı yapan şirketin yöneticisi Peter Melchett, bunun buzdağının sadece görünen tarafı olduğunu söyledi.



Ürünlerin üzerindeki etiketlerin oldukça kafa karıştırıcı olduğunu belirten Melchett, araştırmada bu yüzden organik ürünlere yönelen müşterilerin alışveriş sırasında doğru tercihler yapmasının zorlaştığının altını çizdi.



Üstelik başka bir araştırma sonucu da bu iddiayı bir adım öteye taşıyor. Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 72'si, 'organik' olmakla ilgili yanıltıcı bilgiler veren markalara güvenini kaybedeceğini belirtiyor.



'İÇERİĞİNİ İNCELEYİNCE ŞOK OLDUM'



Konuyla ilgili değerlendirme yapan Ulster Üniversitesi Moleküler Biyoloji Merkezi'nde eski bir görevli olan Prof. Vyvyan Howard, yaptığı araştırmalarda organik olduğu iddia edilen ürünlerde kanserojen olma ihtimali bulunan içerikleri bulduğunda şok olduğunu söyledi. Orjinal organik ürünlerin bağımsız olarak sertifikalandırıldığını belirten Howard, tüketicilerin bu ürünleri seçmesi gerektiğini söyledi.