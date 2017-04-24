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Okuma alışkanlığı boyut kazandı

Kepez İlçesi Demirgül Ortaokulu, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına katkı sağlamak amacıyla farklı bir projeye imza attı.

Eğitim / 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:41
Okuma alışkanlığı boyut kazandı

Öğretmen ve öğrencilerin birlikte hayata geçirdiği çalışmada okul kütüphanesi üç boyutlu masallar ülkesine döndü.

Masal ve hikaye karakterleri üç boyutlu çizim tekniği ile kütüphane duvarlarında hayat buldu. Demirgül Ortaokulu Müdürü İlkay Güneş proje ile öğrencilerin kütüphaneden daha çok faydalanmalarını hedeflediklerini belirterek, 'Öğrencilerimizin kütüphaneye olan ilgisi çoğaldı. İçeride daha fazla eğlenceli ve dolu vakit geçirmek istiyorlar. Bu da onların kitap okuma ve araştırmaya olan ilgisini artırıyor. Çocuklarımız adına mutluyuz' dedi.

Kaynak : İHA

Kitap OkumaKütüphaneÖğretmenİlkay


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