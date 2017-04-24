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Öğretmen, öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

Denizli’de Lütfi Ege Ortaokulu’nda 13 yaşındaki bir kız öğrencisiyle bir yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıkan Fen Bilgisi öğretmeni 41 yaşındaki İ.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı.

3. Sayfa / 24 Nisan 2017 Pazartesi 15:05
Öğretmen, öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

Olay, iki ay önce Lütfi Ege Ortaokulu'nda cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki kız öğrencinin, sınıf arkadaşı olan başka bir kız öğrenciye Fen Bilgisi Öğretmeni İ.Ç.'nin kendisinin sevgilisi olduğunu söylemesi ve olayı duyan kız öğrencinin rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Olayın polise bildirilmesiyle açılan soruşturma kapsamında öğretmen İ.Ç. gözaltına alındı.

Öğretmen İ.Ç.'nin dersine girdiği 13 yaşındaki kız öğrenciye yaklaşık bir yıldır cinsel istismar uyguladığı, cep telefonundan kız öğrenciye cinsel içerikli fotoğraflar ve mesajlar gönderdiği belirlendi. Kız öğrencinin de öğretmene cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen İ.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaynak : İHA

Fen BilgisiÖğretmenCinsel İstismar


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