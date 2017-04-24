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Nijerya'da 3 intihar bombacısı öldürüldü

Nijerya’nın Madiguri kentinde terör örgütü Boko Haram mensubu 3 intihar bombacısı öldürüldü.

Dünya / 24 Nisan 2017 Pazartesi 19:14
Nijerya'da 3 intihar bombacısı öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletindeki Madiguri şehrinde bugün eylem hazırlığındaki 3 intihar bombacısı öldürüldü.

Borno polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada eylem hazırlığındaki terör örgütü Boko Haram mensubu 3 intihar bombacısının öldürüldüğünü bildirdi. Yetkililer, '3 kadın intihar bombacısı bugün Jere bölgesindeki Mamanti köyüne girmeye çalıştı. İntihar bombacılarının yolu polis tarafından kesildi' dedi.

Polis, intihar bombacılarından 2'sinin öldürüldüğünü, diğerinin ise kendini patlattığını bildirdi. Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüBoko Haram


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