Müslümanlara hakaret eden Çinliye gözaltı

Çin'in kuzeyinde bir kişinin, Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.



Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Hıbey eyaletinin Baoding kentindeki bir restoranda, üzerinde Çince 'Çingcın' (helal) yazısı bulunan 'kuayzı' (yemek çubuğu) ile domuz eti servis edilmesi üzerine bölgedeki Müslümanlar olayı protesto etti.



Yerel yetkililer, sosyal medyada Müslümanların restoranı protesto ettiği görüntülerin yayımlanmasının ardından 27 yaşındaki Çın isimli bir kişinin hakaret içeren yorumlar yazdığının belirlendiğini duyurdu.



Yaptığı paylaşımda Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler kullanan şüpheli, gözaltına alındı. Polis, söz konusu şahsın Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle 15 gün hapis ve bin yüen (yaklaşık 525 TL) cezaya çarptırılacağını söyledi.



Emniyet birimleri, pazar günü yaptığı açıklamada Zayzay adlı barbekü restoranının üzerinde 'helal' yazılı çubuklar kullandığını ancak menüsünde domuz etine de yer verdiğini açıklamıştı.



Çin'de helal gıda standartları



Ülkedeki helal gıda üreticileri, ürünlerini bulundukları bölgedeki yerel İslam Cemiyeti idarelerinin denetimlerinden geçiriyor. İşletmeler, ilgili kurumun onaylayıp helal sertifikası verdiği ürün gruplarını, 'helal' damgası ya da logosu ile piyasaya sürebiliyor.



Çin İslam Cemiyeti, helal et kesimi yapılan her tesise, işletmenin talebi doğrultusunda imam atıyor. Bu imamlar, kesimhanelerde yapılan işlemlerin helal konseptine uygunluğunu denetleyip onay veriyor.



Sahte helal damgalı ürünleri piyasaya süren işletme sahiplerine yasal işlem uygulanıyor.



Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'deki 56 etnik azınlıktan 10'u Müslüman. Müslüman olan Hui (Çinli Müslümanlar), Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik unsurları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor. Kaynak : AA