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Midilli açıklarında bot battı

Ege denizinde bulunan Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan sığınmacı botu battı. 5 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:32
Midilli açıklarında bot battı

Göçmenleri taşıyan bot Yunanistan'ın Midilli adasına giderken alabora oldu, Atina Haber Ajansı en az beş can kaybının olduğunu bildiriyor.

Cesetler, adanın kuzey kıyısına vurdu. Göçmenlerin Assos çevresinden Midilli'ye doğru hareket ettiği tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında geçen yıl ilkbaharda imzalanan göçmen anlaşmasıyla Yunanistan rotası önemli ölçüde kapatıldı ancak halen günde ortalama 60 kişi Yunan adalarına gitmeyi deniyor.

BM verilerine göre, 2017'nin ilk üç ayında 3 bin 629 göçmen Türkiye'den Yunanistan'a gitti. 2016'da ise en az 173 bin kişi Ege Denizi'ni aşmayı başardı. Göçmenlerin çoğu Suriyeliydi.

Ege DeniziYunanistanTürkiyeAtinaAssos


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