Merkez'in yatırım anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yatırım anketi 2017 yılı bahar dönemi değerlendirmesini açıkladı.



Buna göre; 2017 yılı Bahar döneminde, 2016 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranının, 2016 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 26,8 olduğu gözlendi.



2017 yılı Bahar dönemi Yatırım Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2063 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.



İşyerleri büyüklük grupları BG itibarıyla değerlendirildiğinde, 2016 yılında yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, BG2, BG3 ve BG4 gruplarındaki işyerleri için sırasıyla yüzde 29,6, yüzde 24,2 ve yüzde 26,6 ile 2016 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşti.



2017 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2017 yılındaki yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre öngörülen cari artış oranı, 2016 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 21,5 oldu.



2017 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının 2016 yılına göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2016 yılı Güz dönemine göre, BG4 grubundaki işyerlerinde yüzde 27,4 ile daha yüksek bir artış beklendiği, BG2 ve BG3 gruplarındaki işyerlerinde ise sırasıyla yüzde 10,9 ve yüzde 12,5 ile daha düşük bir artış öngörüldüğü gözlendi.



Mal gruplarına göre yatırım harcamaları



2017 yılı Bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde, 2016 yılında yüzde 35,3 ile en yüksek yatırım harcaması artışının dayanıksız tüketim malları üreten işyerlerinde olduğu görüldü.



2017 yılı için ise, sırasıyla yüzde 27,7 ve yüzde 27,5 ile en yüksek yatırım harcaması artışının yatırım malları ve ara mallar üreten işyerlerinde öngörüldüğü gözlendi. Kaynak : İHA