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Kuzey Kore: ABD'nin uçak gemisini vurmaya hazırız

Kuzey Kore, ABD’nin Kuzey Kore açıklarına gönderdiği uçak gemisini batırmakla tehdit etti.

Dünya / 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:29
Kuzey Kore: ABD'nin uçak gemisini vurmaya hazırız

ABD, USS Carl Vinson uçak gemisinin Kore'de yapılan nükleer ve füze testlerinin ABD'ye karşı bir tehdit oluşturması üzerine Kore Yarımadası'na doğru yola çıktığını belirtti.

ABD Hükümeti, uçak gemisinin nereye giriş yaptığını açıklamadı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumartesi günü yaptığı açıklamada uçak gemisinin birkaç gün içerisinde bölgeye ulaşacağını söyledi.

Kuzey Kore devlet yayın organı olan işçi partisi gazetesinde yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin askeri gücünü göstermek için tek bir hamlede ABD'nin nükleer güce sahip uçak gemisini batırmaya hazır olduğu belirtildi. Uçak gemisini büyük bir hayvana benzeten gazete, buna karşı geçekleştirilecek saldırıya karşı askeri güçlerini göstereceklerini yazdı.

Beyaz Saray'ın Çarşamba günü ABD senatörleriyle Kuzey Kore'ye ilişkin gelişmelerin ele alınacağı üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapmasının da beklendiği belirtildi. Toplantının ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford tarafından yönetileceği aktarıldı.

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, haftalarca Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer test gerçekleştirebileceği konusunda ABD, Çin ve diğer ülkelere karşı uyarıda bulunmuşlardı. Güney Kore bu uyarı üzerine askeri gücünü arttırdığını belirtmişti. Kuzey Kore'nin tek müttefiki olan Çin, Pyongyang silah programına karşı olduğunu belirtti.

Yunanistan gezisinde açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yeterince çatışma ve güç gösteri yapıldığını söyleyerek tarafları sakin olmaya çağırdı. Wang, ”Barışcıl ve Rasyonel seslere ihtiyacımız var” dedi.

ABD'den Kuzey Kore hamlesi Kaynak : İHA

Uçak Gemisi


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