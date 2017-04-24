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Kalaşnikoflu trafik kavgası: 2 ölü

Adana’da trafikte çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 24 Nisan 2017 Pazartesi 16:13
Kalaşnikoflu trafik kavgası: 2 ölü
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Alınan bilgiye göre, iki grup arasında trafikte çıkan tartışma Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi, 4047 Sokak'ta devam etti. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Ancak iddiaya göre, Harun K. (27) ve Murat K. (36) adlı kişiler ile beraberindekiler iki otomobil ile tekrar olay yerine geldi. Araçtan Kalaşnikof, pompalı tüfek ve tabancayla çıkan şahıslar, tartıştıkları kişilere ateş etmeye başladı.

Olayda ağır yaralanan 3 kişi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yavuz Öztürk (37) ve Halil Onmaz (37) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Behzat A.'nın (36) tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüphelilerden Harun K. (27) ve Murat K. (36) polis tarafından yakalandı. Şahısların kullandığı Kalaşnikof ve pompalı tüfek Seyhan Nehri kıyısında bulundu.

Bu arada, mahallede toplanan ölenlerin yakınları, kaçan şahısların olay yerine geldiği 2 otomobili taş ve sopalarla hurdaya çevirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

Silahlı KavgaPompalı TüfekKalaşnikof


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