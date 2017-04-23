İstanbul Büyükşehir Belediyesinde intihar

Edinilen bilgiye göre, Fatih Saraçhane'de bulunan İBB binasında akşam saatlerinde bir kişi intihar etti. Binadaki görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde, intihar sonucu hayatını kaybeden kişinin binada görevli olan güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, güvenlik görevlisinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olaya ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.





Kaynak : İHA