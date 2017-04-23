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İstanbul Büyükşehir Belediyesinde intihar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli olan bir güvenlik görevlisi belediye binası içerisinde intihar etti.

3. Sayfa / 23 Nisan 2017 Pazar 23:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde intihar
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Edinilen bilgiye göre, Fatih Saraçhane'de bulunan İBB binasında akşam saatlerinde bir kişi intihar etti. Binadaki görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde, intihar sonucu hayatını kaybeden kişinin binada görevli olan güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, güvenlik görevlisinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.


Kaynak : İHA

İntiharPolisAdli TıpGüvenlik Görevlisi


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