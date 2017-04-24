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Sıcak Haber : İbrahim Kalın açıklama yapıyor!..

İbrahim Kalın açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor

Siyaset / 24 Nisan 2017 Pazartesi 14:10
İbrahim Kalın açıklama yapıyor

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