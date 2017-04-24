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Hayat Bazen Tatlıdır dizisi final yapıyor

Pazar günleri yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır diziden kötü haber geldi.

Televizyon / 24 Nisan 2017 Pazartesi 15:35
Hayat Bazen Tatlıdır dizisi final yapıyor

Başrollerinde Birce Akalay, Ufuk Özkan ve Kanbolat Görkem Arslan gibi isimlerin olduğu dizinin önümüzdeki pazar günü ekrana gelecek 26. bölümüyle final yapacak.

Öğretmenlik yaptığı süre boyunca doğru gördüklerini savunduğundan dolayı başına gelmeyen kalmamış Hayat öğretmen ile kardeşi Gözde'nin başından geçen olayların anlatıldığı dizinin yapımcılığını Süreç Film üstlenmişti.Dizinin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor, senaryosunu ise Gani Müjde yazıyordu.

Dizinin takipçilerine kötü haberi Birce Akalay duyurdu...


Hamdi AlkanKanbolat Görkem ArslanGani MüjdeBirce AkalayPazar Günü


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