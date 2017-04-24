Evet oyu veren seçmeni aşağılayan Profesör

Birgün gazetesine konuşan Prof. Yılmaz Esmer ' Seçimler eğer üniversite mezunları arasında yapılmış olsaydı, CHP tek başına iktidar olurdu.' dedi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın skandal açıklamaları retweet etmesi de dikkar çekti.



İşte o skandal sözler;



İnsanların çok çeşitli sosyalizasyon ajanları var. Aileleri, çevreleri, mahalleleri, okulları gibi etkenler söz konusu. Bahsettiğimiz nüfusun yaş itibariyle bir kısmı üniversiteye gidi, bir kısmı bekliyor, bir kısmı da girmedi. Ancak netice itibariye belli bir eğitimden geçmişler. Ve o belli eğitimden geçen kesim zaten “hayır” dedi. Hele ki üniversite mezunları. Geçtiğimiz seçimlere bakın, seçimler eğer üniversite mezunları arasında yapılmış olsaydı, CHP tek başına iktidar olurdu. İlkokul ve altı arasında yapılsaydı da CHP milletvekili çıkaramayabilirdi.



CNN Türk 'Evet' seçmenine 'Cahil' dedi