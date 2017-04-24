Ertaş'ın Türküleri Zeytinburnu'nda Yankılandı

İlk olarak Aysun Gültekin'in sahne aldığı konserde Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kuzenleri İrfan Ertaş ve Feyzullah Ertaş da bağlama ve keman ile yöresel tavırda Neşet Ertaş'ın bilinmeyen türkülerini de seslendirdiler. Konserde Neşet Ertaş'ın kendi sesi ve görüntüsünden kayıtlar da ekrana yansıdı.



Ertaş'ın 'Cahildim Dünyanın Rengine Kandım', 'Kendim Ettim Kendim Buldum' gibi en sevilen türkülerini seslendiren Gülay'ın ardından da Necdet Kaya, büyük ustanın türkülerini okudu. Konserin ardından sanatçılara ve geceye coşkuyla katılan müzikseverlere teşekkür eden Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Erdem İskenderoğlu, 'Sizlerin alkışları ve yoğun ilginiz bu güzel hizmetleri devam ettirmemiz için bize büyük güç veriyor.' dedi.



Kaynak : İHA