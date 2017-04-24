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Ertaş'ın Türküleri Zeytinburnu'nda Yankılandı

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın dillerden düşmeyen türküleri Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçıları Gülay, Necdet Kaya ve Aysun Gültekin’in hazırladığı özel bir repertuarla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde seslendirildi.

Kültür-Sanat / 24 Nisan 2017 Pazartesi 12:13
Ertaş'ın Türküleri Zeytinburnu'nda Yankılandı

İlk olarak Aysun Gültekin'in sahne aldığı konserde Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kuzenleri İrfan Ertaş ve Feyzullah Ertaş da bağlama ve keman ile yöresel tavırda Neşet Ertaş'ın bilinmeyen türkülerini de seslendirdiler. Konserde Neşet Ertaş'ın kendi sesi ve görüntüsünden kayıtlar da ekrana yansıdı.

Ertaş'ın 'Cahildim Dünyanın Rengine Kandım', 'Kendim Ettim Kendim Buldum' gibi en sevilen türkülerini seslendiren Gülay'ın ardından da Necdet Kaya, büyük ustanın türkülerini okudu. Konserin ardından sanatçılara ve geceye coşkuyla katılan müzikseverlere teşekkür eden Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Erdem İskenderoğlu, 'Sizlerin alkışları ve yoğun ilginiz bu güzel hizmetleri devam ettirmemiz için bize büyük güç veriyor.' dedi.

Kaynak : İHA

BağlamaBelediye Başkan Yardımcısı


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