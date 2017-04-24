USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : İbrahim Kalın açıklama yapıyor!..

Ermenistan'da Türk bayraklarını yaktılar

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sözde soykırımın 102. yıldönümünü anma etkinliği düzenleyen gruplar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktı.

Dünya / 24 Nisan 2017 Pazartesi 12:18
Ermenistan'da Türk bayraklarını yaktılar

Erivan'da bu yıl 17. kez sözde 'soykırım' anısına düzenlenen meşaleli yürüyüşe, Ermenistan'ın iktidar partisi olan Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin gençlik örgütünün yanısıra, Taşnaksütyun partisi gençlik kolu, 'Yerkir Tsirani' partisi üyeleri ve Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'dan ve Ermeni diasporasından kişiler katıldı.

Erivan'ın merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda başlayan gösterilerde göstericiler, Türk ve Azerbaycan bayraklarını ateşe verdi. Gösteriler, iki saat sürdü.

ErivanErmenistanAzerbaycanDağlık KarabağTürk Bayrağı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı