Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges,'Dünyada 7 Gün' isimli programda Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlerden ötürü özür diledi.



Philippe Moreau Defarges,konuk olduğu BFM Business tarafından yayınlanan 'Dünyada 7 Gün' isimli programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözler üzerine çok tepki toladı.Programda Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halk oylaması hakkında,oylamanın sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak,itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etmişti.



Ek olarak 'O zaman geriye iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor.'demişti.Deferges'in bu sözlerinin kamuoyunda çok fazla tepki toplaması üzerine Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin IFRI nezdindeki girişimleri sonrası özür dilemek zorunda kaldı ve Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



'22 Nisan Cumartesi, 'Dünyada 7 Gün' yayını çerçevesinde (BFM Business), Türkiye'deki duruma ilişkin görüşlerimi ifade etmek için tartışmaya davet edildim. Bazı ifadelerim uygunsuz oldu ve yanlış anlaşıldı. Derin üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kırmış olabileceğim kişi ve gruplardan içtenlikle özür diliyorum. Sözlerim hiçbir şekilde IFRI'yi bağlamamaktadır ve tamamıyla kişiseldir.'



Program bittikten sonra Türkler,ekranda cinayet çağrısı yapıldığını dile getirerek Defarges'e ve BFM Business kanalına tepki göstermişti.Fransada yaşayan birçok Türk sosyal medyadan tepkiler yağdırdı hatta mesajlarıyla Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyine (CSA) şikayette bulunduklarını ifade etmişlerdi.



Fransız profesörden skandal sözler