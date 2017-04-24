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CHP'liler yargı üyesini YSK Başkanı'na benzetince...

TBMM'deki 23 Nisan Özel Oturumu'nda CHP'liler, YSK Başkanı zannettiği yargı üyesine laf attı. O sırada locada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi.

Siyaset / 24 Nisan 2017 Pazartesi 11:18
CHP'liler yargı üyesini YSK Başkanı'na benzetince...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, yeni Anayasa tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüksek yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli anlar da yaşandı. Meclis sıralarından locaya yönelik 'YSK Başkanı' ifadelerinin ardından Erdoğan'ın yorumu locadakileri güldürdü.



YARGI ÜYESİNİ, YSK BAŞKANI'NA BENZETİNCE...

Bir ara CHP sıralarından bazı vekillerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüksek yargı temsilcilerinin bulunduğu locaya yönelik 'YSK Başkanı' diye laf atmaları dikkat çekti. O sırada locada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi. Bu sırada locada gülüşmeler yaşandı.



CHP'lilerin Çavdar'ı, YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiği için tepki gösterdikleri anlaşıldı.

Sadi GüvenCumhurbaşkanı23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramıYüksek YargıRecep Tayyip Erdoğan


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