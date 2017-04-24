Çeyrek altın ve altın fiyatları 24.04.2017

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.



Altın fiyatları, seçimlerin ilk turunu merkez aday Emmanuel Macron'un geçmesinin ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkmasına paralel olarak yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine indi.



En düşük 1,265.9 dolar düzeyini gören altının ons fiyatı 1,270 dolar civarında hareket ediyor.



İç piyasada da altında düşüş görülüyor. Geçen hafta 150 liranın üzerinde seyreden altının gram fiyatı 148 lira seviyesine geriledi.



Çeyrek altın 243 liradan, cumhuriyet altını da 999 liradan satılıyor.