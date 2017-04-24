Boşanma davası çıkışı kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Edinilen bilgilere göre, 12 yıl önce evlendiği eşine boşanma davası açan 5 çocuk annesi H.B. (27), eşine dava açtıktan sonra İzmit'e yerleşti. H.B., bugün İzmir Adliyesinde görülecek dava için dün İzmit'ten İzmir'e geldi. Bugün sabah saatlerinde görülen boşanma davasının ardından, genç kadın yanında kaldığı arkadaşına gitmek için ticari taksiye bindi. Gümüşpala yakınlarında kadının bindiği taksinin önünü kesen koca E.B., taksi içerinde genç kadınla tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesiyle E.B. yanında getirdiği tabancayla genç kadına 5-6 el ateş etti. Genç kadın kanlar içinde kalırken koca E.B., olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası H.B. taksiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kadının bacaklarına 3 kurşunun isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Genç kadın şans eseri hafif yararlanırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan E.B.'yi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kaynak : İHA