Boşanan çifte 'ortak velayet' hakkı

Çorlu'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle başvuran çifti boşayan mahkeme çocukları için ise ortak velayet kararı verdi.



Alınan bilgiye göre, 2010 yılında evlenen ve 2 çocuk sahibi olan C.A.T. ile Y.H.T çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.



Çorlu 1. Aile Mahkemesi'ne başvuran çift, birbirinden hiçbir talepte bulunmadığını da belirtti.



Mahkemeden, ortak velayet olmasını istediklerini anlaşmalı boşanma taleplerinde ifade eden çift, çocuklarının eğitim masraflarını birlikte karşılamayı kabul etti.



Geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede, 2 çocuğun da velayetinin anne C.A.T ve baba Y.H.T'ye ortak verilmesi karara bağlandı.



Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:



''Somut olayda her iki tarafın da velayet hakkından vazgeçmek istemediği, hazırladıkları protokolde velayeti ortak kullanmak istediklerini açıkça beyan ettikleri, çocukların ne zaman ve ne kadar süreyle kimin yanında kalacaklarını belirledikleri ve giderlere de beraber katılmak istedikleri, ortak velayet talebinin küçüklerin yüksek menfaatini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek bir şekilde değil, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak şekilde düzenlendiği, anlaşma şartlarının tümünün mahkememizce de uygun bulunduğu anlaşıldı.''



- ''Devrim niteliğinde bir karar''



Öte yandan, çiftin avukatlarından Mehtap Yeter Engin, bu kararın çok önemli ve devrim niteliğinde olduğunu söyledi.



Engin, açıklamasında, ''Anne ve babalar, anlaşmalı boşanma davalarında çocukların velayeti üzerinde bir uzlaşmada bulunmadığı takdirde, mahkemeler de boşanmaya karar veremiyordu. Bu sayede, çocukların annelerinin ve babalarının ilgisi ile desteklerinden yoksun insanlar olarak yetiştirilmesinin önüne de geçilecek.'' dedi.



Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan Erdoğan, boşanma halinde çocuğun velayeti çocuğun menfaati gözetilerek anne vaya babadan birisine bırakılabileceğini söyledi.



Alınan kararın hakimin takdiri olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti .



'Evlilik devam ettiği sürece velayet birlikte kullanılır. Boşanma halinde ise anne vaya babadan birisine verilir. Türk Medeni Kanununda boşanan eşlerden velayetin birlikte kullanılması, her ikisine de verilmesi konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Burada bir boşluk söz konusudur. Hakim eğer her ikisine birlikte bırakılması konusunda çocuğun elzem bir menfaatinin varlığı konusunda kanaat getirirse bunu da yapabilir diye düşünüyorum. Çocuğun velayeti boşanmış anne ve baba tarafından birlikte kullanılmasını gerektiriyor ise bu konuda hakim karar verebilir.



Dikkat edilmesi gereken husus tamamen çocuk menfaatidir. Bu konuda hakime geniş bir yetki tanınmış bulunmaktadır. Çocuğun psikolojik, sağlık, eğitim ve gelişimine en uygun hangisi ise hakim o tedbiri almakla yetkilidir. Bu karar yeni bir durum. Kanunda düzenlenmemiş bir durum. Hem anne hem de babanın şüphesiz velayet hakkı vardır. Çocuğun menfaati hem anne hem de baba açısından birlikte götürülmesini gerektiriyorsa hakim onu takdir edebilir.' Kaynak : AA