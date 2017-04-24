USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 93.802,81 puanla tarihinin en yüksek kapanışını kaydetti.

Ekonomi / 24 Nisan 2017 Pazartesi 18:25
Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.378,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 1,48 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,76 ile ulaştırma kazandırırken, gerileyen endeks olmadı.

Geçen hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,62 kazandıran BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de çıkışını sürdürdü ve hem tüm zamanların en yüksek seviye rekorunu hem de kapanış rekorunu kırdı. Endeks, 22 Mayıs 2013'te gün içinde 93.398,33 puanı görmüş ve günü 93.178,87 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ocak ayında uygulamaya başladığı sıkı para politikası ile döviz kurları ve faizlerde sakinleşme, pay piyasalarında ise yükseliş rallisinin başladığını belirterek, BIST 100 endeksinin aralıklarla da olsa bugüne kadar pozitif görünümünü devam ettirdiğini kaydetti.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde pazar günü gerçekleştirilen ilk turun ardından Avrupa borsalarındaki yüzde 4'ü aşan yükselişlerin de Borsa İstanbul'da alımları desteklediğini dile getiren analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahının doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

Analistler, Fransa'da seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre adaylar arasında piyasa dostu olarak bilinen Emmanuel Macron'un, Marine Le Pen'in önünde olmasının küresel risk iştahını artırdığına değinerek, bu hafta yurt içinde TCMB'nin çarşamba günkü faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü toplantısı ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde hedefin kısa vadede 95.000, orta vadede ise 100.000 seviyesinin olacağını vurgulayan analistler, TL bazında rekorların kırılmasına karşın, endeksin dolar bazında halen 26.000 puan ile çok düşük seviyelerde bulunduğunu, dolar bazlı tarihi zirvesi olan 51.070 puan göz önüne alındığında getiri potansiyelinin devam ettiğini öngörüyor.

Kaynak : AA

Borsa İstanbul


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı