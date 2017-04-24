Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.378,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 1,48 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,76 ile ulaştırma kazandırırken, gerileyen endeks olmadı.



Geçen hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,62 kazandıran BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de çıkışını sürdürdü ve hem tüm zamanların en yüksek seviye rekorunu hem de kapanış rekorunu kırdı. Endeks, 22 Mayıs 2013'te gün içinde 93.398,33 puanı görmüş ve günü 93.178,87 puandan tamamlamıştı.



Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ocak ayında uygulamaya başladığı sıkı para politikası ile döviz kurları ve faizlerde sakinleşme, pay piyasalarında ise yükseliş rallisinin başladığını belirterek, BIST 100 endeksinin aralıklarla da olsa bugüne kadar pozitif görünümünü devam ettirdiğini kaydetti.



Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde pazar günü gerçekleştirilen ilk turun ardından Avrupa borsalarındaki yüzde 4'ü aşan yükselişlerin de Borsa İstanbul'da alımları desteklediğini dile getiren analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahının doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.



Analistler, Fransa'da seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre adaylar arasında piyasa dostu olarak bilinen Emmanuel Macron'un, Marine Le Pen'in önünde olmasının küresel risk iştahını artırdığına değinerek, bu hafta yurt içinde TCMB'nin çarşamba günkü faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü toplantısı ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde hedefin kısa vadede 95.000, orta vadede ise 100.000 seviyesinin olacağını vurgulayan analistler, TL bazında rekorların kırılmasına karşın, endeksin dolar bazında halen 26.000 puan ile çok düşük seviyelerde bulunduğunu, dolar bazlı tarihi zirvesi olan 51.070 puan göz önüne alındığında getiri potansiyelinin devam ettiğini öngörüyor.



Kaynak : AA